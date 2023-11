Basket A2. Grande vittoria di Unieuro Forlì su Udine, sconfitta e fischi per RivieraBanca caduta in casa con Trieste VIDEO

Una grandissima Unieuro Forlì batte Udine 87-84 dopo un tempo supplementare. Sempre all’inseguimento, gli uomini di Martino, trascinati dalla coppia Cinciarini-Johnson (46 punti in due) sono riusciti a portare la partita all’overtime risalendo dal 70-76. Nei cinque minuti decisivi Forlì ha stretto dietro vincendola con la freddezza dalla lunetta. Prosegue invece il momentaccio di RivieraBanca travolta (62-81) al Flaminio anche da Trieste e fischiata dal proprio pubblico. La gara inizia male con Johnson subito out e portato via in barella (trauma cranico ma tac negativa) e dal secondo quarto i biancorossi cominciano a perdere colpi, naufragando nella ripresa.