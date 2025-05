C’è ancora il Flaminio di Rimini in testa alla classifica di riempimento della Serie A2 Old Wild West, con una percentuale di riempimento del 98,4%, la più alta dell’intero campionato, pari ad una media di 3.069 spettatori a partita. I dati, diffusi oggi dalla Lega Nazionale Pallacanestro, premiano quindi la società biancorossa, tra le sei a sfondare quota 3.000 spettatori a gara e seconda per incassi medi. Sono stati 872.292 gli spettatori complessivi della stagione regolare

La crescita per media-gara è del +22.5% rispetto alla passata stagione