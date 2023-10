Basket A2, doppia sconfitta per Unieuro e RivieraBanca

Serataccia per la Romagna di A2: l’Unieuro perde il derbissimo di Bologna con la Fortitudo (73-63), RivieraBanca cade in volata a Orzinuovi (74-70). I forlivesi fanno partita pari per un tempo poi all’improvviso si spegne la luce e la Flats Service scappa via definitivamente. Rimini resta sempre in partita ma nel finale commette qualche errore di troppo e deve fare i conti con la terza sconfitta di fila.

Fortitudo Bologna – Unieuro Forlì 73-63 (18-20; 20-16; 19-7; 16-20)

Fortitudo Bologna: Fantinelli 9, Aradori 25, Bolpin 7, Ogden 9, Freeman 12, Panni 3, Sergio 5, Morgillo 3, Giordano, Conti, Kuznetsov, Natalini. All.: Caja.

Unieuro Forlì: Valentini 4, Allen 11, Pollone 5, Johnson 15, Zilli, Cinciarini 13, Pascolo 6, Zampini 4, Radonjic 5, Zilio ne, Pinza ne. All.: Martino.

Agribertocchi Orzinuovi – Rivierabanca Rimini 74-70 (24-18, 42-38, 54-57)

AGRIBERTOCCHI: Mayfield 16, Donzelli 4, Bergo, Bertini 8, Alessandrini 3, Trapani 12, Gasparin 13, Brown 9, Leonzio, Zilli, Ndzie 4, Zugno 5. All.: Zanchi.

RIVIERABANCA: Tassinari 15, Marks 13, Anumba 4, Grande 7, Tomassini 10, Scarponi 6, Benzi, Johnson 11, Simioni 4, Abba. All.: Ferrari.