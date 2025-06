Basket A2, domani parte la prevendita per Rbr-Cantù

Comincia domenica sera alle 20.15 al Flaminio la finale play-off tra RivieraBanca e Acqua San Bernardo Cantù. E da domani scatta la prevendita. Non sarà attivata la prevendita online, ma si possono acquistare i biglietti in biglietteria al Flaminio domani dalle 10 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 19 e giovedì dalle 9 alle 15 quando verrà chiusa la prelazione per gli abbonati (che interessa sia i biglietti di garauno che di garadue). Dalle 17 alle 19 di giovedì vendita libera. Inoltre biglietti disponibili alla tabaccheria Pruccoli, tabaccheria T’Immagini e Millennium Bar nei giorni e orari di apertura. Di seguito i prezzi dei biglietti per tutti i settori rimasti invariati rispetto alle semifinali. Non numerati: abbonati 14€ (ridotto 10€), non abbonati 18€ (ridotto 10€). Poltroncine rosse: abbonati 20€ (ridotto 10€), non abbonati 25€ (ridotto 15€). Poltroncine bianche: abbonati 30€ (ridotto 20€), non abbonati 40€ (ridotto 20€). Parterre: abbonati 50€, non abbonati 60€.