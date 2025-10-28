Basket A2, Dole, quando l’unione fa la forza

Dopo la brutta sconfitta di Verona e la casella alla voce vittorie casalinghe ancora ferma a quota zero, domenica il derby dell’Adriatico contro la Vuelle Pesaro doveva fornire in tal senso delle riposte.
E la Dole ha fatto parlare il campo fornendo una prestazione convincente, perentoria, al cospetto di una squadra che arrivava al Flaminio da capoclassifica, con tanta fiducia dopo un sorprendente avvio di campionato.
La difesa e i tanti giocatori in doppia cifre le note liete del derby del Flaminio in casa Rbr. Soprattutto la difesa, da sempre uno dei capisaldi del gioco di Sandro Dell’Agnello, ha avuto la meglio sul miglior attaccato del campionato, relegato a soli 65 punti.