Basket A2, Dole in finale di Supercoppa

In Supercoppa sarà Dole contro Cividale, come un anno fa. Non cambiano le protagoniste che si giocheranno il primo trofeo stagionale domani sera alle 21 al Pala de Andrè di Ravenna. Entrambe hanno vinto due semifinali durissime. Prima Cividale ha battuto 85-83 la Fortitudo dopo un supplementare, poi Rimini si è imposta 82-80 su Pesaro rimaneggiata ma incredibilmente combattiva. La Dole, con Marini su tutti e un buon Demps, sembrava poter scappare prima sil 70-58 poi sull’80-70 a 3’ dalla sirena, ma Pesaro ha riaperto la partita, è tornata a -2 e negli ultimi secondi Stefanini ha prima stoppato Marini poi ha sbagliato la tripla che poteva significare la grande beffa.