Basket A2, Camara resta a Rimini

Dopo qualche “pericolosa” voce di mercato che aveva turbato i sogni dei tifosi biancorossi, ieri è arrivata la notizia che Gora Camara resta a Rimini. Il centro senegalese è unodei beniamini del popolo biancorosso: l’ultima stagione l’ha visto spesso protagonista e ha chiuso con quasi 10 punti di media a partita e 5.6 rimbalzi a gara. “Sono veramente contento di fare ancora parte del progetto e di giocare a Rimini, che per me è come una seconda casa - dice Camara - sono arrivato per giocare e alla fine ho trovato una seconda famiglia. L’ultimo campionato è stato difficile e lo sarà anche il prossimo, ma noi saremo sempre pronti a combattere”.