Basket A2-B, la Supercoppa ancora a Ravenna dal 18 al 20 settembre

La Supercoppa LNP 2026 Old Wild West, evento inaugurale della stagione di basket 2026-27, si svolgerà a Ravenna da venerdì 18 a domenica 20 settembre. “La Lega Nazionale Pallacanestro - ha osservato il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni - ha scelto, per il secondo anno di fila, il Pala De Andrè per un evento capace di attirare l’interesse nazionale su uno sport caro a Ravenna. Questa scelta conferma la consolidata capacità organizzativa e gestionale di eventi di rilievo nazionale da parte della nostra città. La Supercoppa si conferma come un appuntamento che, simbolicamente, darà il via ad una stagione che sicuramente sarà stimolante anche per Ravenna, e che può contare su un grande interesse legato al basket maschile e femminile e su settori giovanili in crescita, frutto di una semina di anni portata avanti a tutti i livelli”.

La Romagna sarà rappresentata dalla Dole Rimini, che sfiderà Pesaro in semifinale venerdì 18 settembre.