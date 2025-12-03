Basket, a Claudio Agresti il premio Fair Play del Panathlon Club Faenza

Ritorna il premio Fair Play del Panathlon Club Faenza, il riconoscimento che ogni anno il sodalizio presieduto da Giovanni Mingazzini, riserva a persone o organizzazioni per l’attività svolta ispirata al rispetto delle regole scritte e non scritte dello sport. Sabato 6 dicembre (alle ore 17) nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, in piazza del Popolo 31, saranno consegnati i riconoscimenti per l’edizione 2025.

Alla presenza delle autorità saranno consegnati i premi “alla carriera” a Claudio Agresti detto “Toio”, allenatore di basket con all’attivo sei promozioni in carriera e una lunga collaborazione con il settore squadre giovanili della Nazionale azzurra e alla “promozione” a Tiziano Zaccaria, giornalista noto in particolare per i suoi libri legati al mondo dello sport. Durante l’evento saranno premiati con riconoscimenti intitolati a panathleti faentini scomparsi (Giovanni Massari, Daniele Piolanti, Ivo Garavini, Mario Rosetti, Federico Zanotti) alcuni giovani atleti che si sono particolarmente distinti nell’attività agonistica dimostrando correttezza e lealtà. Si tratta di: Filippo Paganelli (atletica leggera), Alberto Fabbri (nuoto), Paolo Mammini (lotta), Noemi Festa (ginnastica ritmica), Sofia Nicolini (ginnastica artistica). Sarà inoltre premiato con il trofeo La BCC a Diego Tarlazzi, giovane tennista.