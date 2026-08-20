Baskérs, comincia un nuovo ciclo tutto da scoprire

Con la conquista del primo turno play-off nella stagione di debutto in B Interregionale, un ciclo straordinario si era inevitabilmente concluso. Da ieri sera, col raduno al Pala Giorgini, i Baskérs sono pronti ad avviarne un altro, poggiandosi su fondamenta rivedute e corrette al fine di potersi strutturare nel lungo periodo.

Assetti di staff profesionalizzati e squadra profondamente ringiovanita attorno a quattro pilastri: il confermato coach Alessandro Tumidei, il sempreverde Sebastian Vico, la certezza Jonas Bracci sotto canestro e Nicolò Ruscelli, investito della fascia di capitano, in regia. Il resto è tutto nuovo come spiega il direttore sportivo forlimpopolese, Luca Polezzo. «Ci sono molte novità sotto ogni profilo e sarà importante fare sin dai primi giorni, un importante lavoro di crescita – afferma - Comprendendo i 40 di Vico, la squadra ha un’età media di 24 anni e se è vero che ci aspettiamo molto, dopo avere raggiunto un obiettivo importante l’anno scorso, non partiamo dandocene subito uno a livello di classifica: cercheremo di vincere quanto più possibile, ma l’investimento che abbiamo fatto è sulla struttura e sul futuro».

Come spiega Polezzo, «rispetto all’ultima annata, quasi tutto è da scoprire», ma ci sono tanto entusiasmo e curiosità attorno a un gruppo «che pensiamo possa correre, ma anche fare valere fisicità e una buona propensione al tiro da fuori». Molti ragazzi, contrariamente al passato, arrivano anche da oltre i confini dell’Emilia-Romagna. Uno, Alejandro Gonzalez, formalmente da Pavia, ma in realtà da Madrid. «Abbiamo scelto di aumentare il numero di prospetti provenienti da altre regioni che vogliamo lanciare. Gozalez conosce il campionato anche se ha solo 25 anni, e contiamo possa darci molto sia in termini realizzativi, sia con le sue doti da uomo squadra». Qualità fondamentale per un torneo che Polezzo considera «di livello medio alto e senza squadre con le quali sarà facile vincere: ogni partita sarà una lotta e noi siamo pronti a lottare».

Tutti presenti in palestra i dieci titolari dei “galletti” cui si è unito anche, come aggregato, l’esterno dall’Under 19 di Pistoia, Gianmarco Pinelli. Prima amichevole il 29 agosto in casa dell’OraSì Ravenna.