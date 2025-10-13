Baruffa ed espulsione nel derby di Imola: deplorazione per Dalmonte e Galetti

Se la sono cavata con una semplice deplorazione, senza alcun turno di squalifica, Luca Dalmonte e Gianluigi Galetti, i coach di Andrea Costa e Virtus protagonisti del brutto episodio che ne ha determinato l’espulsione a metà del 2° quarto del derby di sabato sera. Identico il provvedimento del giudice sportivo, nella forma e nella sostanza: “deplorazione per comportamento non regolamentare nei confronti del primo allenatore della squadra avversaria verso il quale rivolgeva espressioni irriguardose a seguito delle quali veniva dapprima sanzionato con un fallo tecnico e poi espulso per la reiterazione del predetto comportamento”. Questo significa che mercoledì sera i due si potranno sedere regolarmente in panchina, rispettivamente per Andrea Costa-Quarrata (ore 20, arbitri Terranova, Paglialunga e De Angelis) e Caserta-Virtus (20.30, arbitri Di Gennaro, Manganiello e Bombace). Torneranno, insomma, a vestire i panni del vice Vincenzo Virgallita e Aki Zarifi, quanto a Dalmonte e Galetti siamo tutti certi che avranno imparato la lezione.