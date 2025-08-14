Andrea Costa-Virtus: c’è la data per il primo derby di Imola in campionato

Importante ribadire come l’anticipo al sabato del derby poco cambierà nella sostanza, perché al sabato il Ruggi sarà comunque pieno per Andrea Costa-Virtus e domenica a Clai-Offanengo non mancheranno i 500-600 tifosi del rampante club di Stefano Mongardi. E al ritorno, domenica 26 aprile, il problema non si dovrebbe ripresentare, perché la Clai, a meno di una storica qualificazione per la finale promozione, avrà terminato la propria stagione. Quindi, comunque, contenti tutti: le tre società e pure le istituzioni, chiamate in questo caso a fare da filtro fra le necessità delle varie parti in causa. A marzo scorso proprio un intervento del primo cittadino Marco Panieri convinse la Clai ad accettare lo spostamento al sabato del match con l’Olbia, lasciando al derby Andrea Costa-Virtus la ribalta domenicale (era il 23). Anche perché si parlava, per il volley, di seconda fase, della quale il calendario fu annunciato a febbraio, quando il derby era già programmato da tempo.