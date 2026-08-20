Zarifi nel mondo Andrea Costa: “Orgoglioso di questi colori”

Andrea Costa Imola Basket
Aki Zarifi in allenamento: l’Andrea Costa gli ha affidato il doppio ruolo di assistente allenatore e team manager (foto Mauro Monti Mmph)
Aki Zarifi in allenamento: l’Andrea Costa gli ha affidato il doppio ruolo di assistente allenatore e team manager (foto Mauro Monti Mmph)

In una città “bipolarizzata”, cestisticamente parlando, come Imola il passaggio da un polo all’altro è sempre destinato a far parlare. Così quando quest’estate sono cominciate a circolare le prime voci sull’arrivo in biancorosso di Aki Zarifi, per due anni assistente allenatore (Galetti prima e Baldiraghi poi) alla Virtus, ecco che il “curiosometro” si è subito impennato. Alla fine le voci sono diventate realtà e ormai da 11 giorni l’ex Lugo e Faenza (fra le altre) lavora sul parquet della palestra Ravaglia a fianco di Luca Dalmonte e Paolo Ruggeri: «Da quando ho deciso di fare del basket la mia professione – esordisce Zarifi - sono ben consapevole che questi cambi di casacca possano capitare. Sono molto contento e orgoglioso di poter lavorare per l’Andrea Costa e di portarne addosso i colori, fra l’altro i tifosi stessi mi hanno accolto nel migliore dei modi».

Rispetto a sollevazioni popolari, anche del recente passato, per semplici “rumors”, il passaggio di Zarifi dalla Virtus all’Andrea Costa non ha creato polemiche o mal di pancia: «Penso di essere, dal punto di vista professionale, una persona molto responsabile, quindi di non avere tenuto comportamenti offensivi o mal interpretabili. Poi uno dei motivi per i quali ho accettato l’offerta dell’Andrea Costa è il poter stare in palestra fianco a fianco con un allenatore dell’esperienza e della qualità di Luca Dalmonte. Per la mia crescita, sotto tutti gli aspetti, i suoi insegnamenti saranno preziosissimi».

Doppio ruolo

La grande novità dell’avventura in biancorosso di Aki Zarifi sta però nel suo doppio ruolo. Non solo assistente allenatore, ma anche team manager: «Sin dai primi contatti questa prospettiva mi ha incuriosito e motivato moltissimo al tempo stesso. L’avevo fatto anche in passato a Lugo, dove allenavo ed ero diesse, ma qui avrò compiti diversi. Dovrò fungere da collegamento fra il gruppo squadra e la società, con l’amministratrice unica Sofia Conti come punto di riferimento. Il mio impegno sarà a 360 gradi, anche a livello logistico, ad esempio organizzare le trasferte e altro».

Intanto l’Andrea Costa lavora al completo (aggregato al gruppo anche Giacomo Filippini) e si prepara ad una stagione quanto mai impegnativa: «L’impatto è stato eccellente – conclude Zarifi - Tutti i ragazzi si sono presentati in ottime condizioni, grazie al programma personalizzato stabilito con il preparatore atletico (Ivan Ivanov, ndr), e la seduta unica quotidiana d’allenamento presenta molti vantaggi. Questo tempo deve servire a conoscerci e nel gruppo sto riscontrando la massima disponibilità possibile».

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