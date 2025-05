Vendita dell’Andrea Costa: soluzione entro fine mese?

Seguono i tempi dovuti, in casa Andrea Costa, tutte le manovre preparatorie all’auspicata vendita del club da parte dell’attuale proprietà. Prima di far partire una vera e propria trattativa, tocca allo Studio Chiarioni di Bologna proseguire la ristrutturazione del debito biancorosso, dando seguito al mandato ricevuto da Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi. L’intento è quello procedere in modo dettagliato a questa operazione per “garantire al sodalizio una continuità aziendale all’insegna della stabilità e della solidità economica e finanziaria”.

Quando lo Studio Chiarioni avrà assolto al proprio compito, allora i soci dell’Andrea Costa e i potenziali acquirenti potranno sedersi al tavolo. L’unica cordata a esporsi finora è quella guidata dall’attuale digì Sofia Conti ma serviranno molto più dei 15 giorni auspicati prima del via alla trattativa. Il tempo ce e mai come stavolta la proprietà vuole vendere. Per il colore della fumata se ne parla almeno a fine mese.

