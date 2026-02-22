Un Moffa in grande spolvero schiaccia Ferrara: Up Imola vince 73-61

Un’Andrea Costa indomabile vince con un ampio margine il derby emiliano-romagnolo contro l’Adamant Ferrara.
La squadra di Imola schiaccia il club estense con uno score definitivo di 73-61.
Prestazione maiuscola del solito Niccolò Moffa che porta alla sua squadra la bellezza di 21 punti personali. Un bottino assolutamente di lusso per l’ala dei romagnoli che, però, non è sufficiente per ottenere il titolo di miglior marcatore del match. Che, seppur di un soffio, va invece all’avversario Tio Tiagande: 23 punti per il cestista dei ferraresi.