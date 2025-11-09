Un’Andrea Costa tutt’altro che bella stringe in difesa e strappa i due punti

loreto pesaro 67 up imola 72 CONSULTINVEST: Delfino 2 (1/2, 0/2), Del Prete ne, Aglio 11 (1/1, 2/5), Macchniz ne, Valentini 5 (1/5, 1/6), Sgarzini 12 (3/4, 1/3), Tognacci 2 (0/1), Graziani 18 (1/2, 4/9), Lomtadze, Pillastrini 5 (1/1, 1/5), Terenzi 12 (2/3, 2/8). All.: Ceccarelli. up: Kupstas 1 (0/3 da tre), Chessari 6 (1/2, 1/2), Tamani 3 (1/1), Moffa 12 (1/4, 3/4), Filippini ne, Gozo 5 (1/2, 0/3), Raucci 10 (2/3, 0/2), Sanguinetti 20 (5/6, 1/5), Gatto 11 (3/7, 0/2), Thioune 4 (1/3). All.: Dalmonte. ARBITRI: Di Gennaro, Fornaro e Collura. PARZIALI: 14-12, 32-29, 53-50. TIRI LIBERI: Loreto 14/16, Up 27/35. TIRI DA DUE: Loreto 10/19, Up 15/28. TIRI DA TRE: Loreto 11/39, Up 5/21. NOTE: tecnico a Tamani al 35’05” (62-61). Usciti per 5 falli Tamani. L’Up passa a Pesaro al termine di una partita che a un certo punto sembrava impossibile da vincere e giocata male dai biancorossi, ma la forza della difesa, del gruppo e come non ripetersi, di un Sanguinetti da piano di sopra le hanno permesso di tornare a casa con due punti fondamentali.

Andrea Costa sui blocchi

Allo sparo dello starter l’Up resta colpevolmente sui blocchi e va sotto 5-0 non segnando dal campo per 4 lunghi minuti. Thioune e Gatto si divorano l’impossibile dentro l’area, così dopo un po’ anche la pazienza di Dalmonte si esaurisce (triplice cambio), ma l’inerzia è sempre marchigiana (12-5 all’8’) e l’Andrea Costa gioca un primo quarto di bruttezza rara, salvata dai 7 punti filati del solito Sanguinetti. L’Up ci prova col quintetto alto (Moffa da 2 e Raucci da 3), il risultato sono tre perse di fila e il +8 marchigiano sul 3+1 dell’ex capitano giallonero Aglio (20-12): allora sono i viaggi in lunetta (11/13 al 16’) a tenere a galla chi viaggia. La tripla di Moffa corona il lungo inseguimento (29-29) a 57” dall’intervallo, ma Graziani gli risponde per le rime e Chessari butta via malamente una rimessa.

Imola la vince di cuore