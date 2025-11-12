Trionfo Tema con la Luiss, l’Andrea Costa si butta via con Latina, Virtus ko a Roma

Gran vittoria della Tema, che batte e aggancia in classifica la Luiss Roma (85-72). Faenza fa la differenza nell’ultimo quarto trascinata da un super Vettori (23). L’Andrea Costa invece sembra prendere il sopravvento su Latina conquistandosi un bel +12 al 25’ ma poi subisce la rimonta laziale e nel finale punto a punto spreca troppo (palla persa sul 68-68, libero del pareggio fallito da Tamani e tripla della vittoria sbagliata da Moffa) e perde 69-70. Netto invece il ko della Virtus Imola, che tiene per un tempo a Roma contro l’altra Virtus, ma nella ripresa affonda inesorabilmente minuto dopo minuto fino all’89-58 finale.