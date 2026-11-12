Questa Andrea Costa non è competitiva: quarta sconfitta di fila (66-85)

ANDREA COSTA-PIAZZA ARMERINA 66-85

ANDREA COSTA: Chessari ne, Roli 6 (0/2, 1/3), Saladini ne, Gasparin 12 (3/6, 2/6), Anaekwe 10 (5/7), Cipolla 7 (1/3, 1/4), Preti 7 (2/4, 1/3), Raucci 13 (2/3, 2/4), Noferini ne, Wiltshire ne, Kouassi 1, Angarica 10 (3/9, 0/1). All.: Dalmonte.

PIAZZA ARMERINA: Benites 7 (1/2, 1/4), Buttafuoco, Bruno 9 (3/5 da tre), Lorenzetti 6 (2/4), Mastrangelo ne, Cagliani 8 (2/2, 1/3), Sederevicius 19 (4/5, 2/6), Gaetano 12 (5/9), Alibegovic 19 (0/3, 5/9), Ricci 5 (1/1, 1/3). All.: Crotti.

ARBITRI: De Rico, Gallo e Toffano.

PARZIALI: 21-23, 31-48, 50-56.

TIRI LIBERI: Imola 13/22, Piazza Armerina 16/18.

TIRI DA DUE: Imola 16/34, Piazza Armerina 15/26.

TIRI DA TRE: Imola 7/21, Piazza Armerina 13/30.

NOTE: tecnico a Gasparin al 32’54” (50-64) e Raucci al 34’49” (54-72). Usciti per 5 falli Anaekwe. Spettatori 800 circa.

Le sconfitte di fila diventano quattro per l’Andrea Costa, che al cospetto di Piazza Armerina resiste 10’, poi produce un quarto da 5/14 dal campo, 7 perse e, soprattutto, il 57% al tiro concesso agli avversari. La partita finisce lì, perché la bella reazione del terzo quarto serve a poco, se non a ribadire che l’abnegazione e la voglia ci sono, la qualità e la fiducia no. Alla fine arrivano i fischi sonori dell’Onda d’Urto, con Preti duramente respinto dai suoi tifosi, un accenno di reazione di Angarica ad esacerbare gli animi e i soli Gasparin, Raucci e Saladini a restare sotto la curva provando a parlarci sopra.