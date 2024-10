Poter contare su un regista vero fa la differenza: il punto sulle romagnole in B

Si pensava che sarebbe stato equilibrato ma, probabilmente, non così. Il girone Nord della B Nazionale dopo 6 turni non ha più formazioni imbattute o a secco di vittorie. E se stasera Desio, battendo Casale Monferrato nel recupero della seconda giornata (Pala Banco Desio ore 21), può agganciare in testa alla classifica le corregionali Legnano e Lumezzane, la Romagna non se la passa certo male: Faenza e Andrea Costa forti del proprio bilancio positivo (4-2) strizzano l’occhio alla zona play-off, la Neupharma (2-4) è comunque idealmente fuori dal rischio play-out e può guardare più su, alla luce di buone prestazioni solo non coronate dal successo (vedi rimonte di Faenza e Fidenza). Nel girone Sud i rapporti di forze sembrano più chiari: l’armata Roseto è ancora a punteggio pieno (sempre più decisivo l’ex biancorosso Aukstikalnis, a 16.2 punti di media in 24’ con il 51% da tre), poi dietro Ruvo e Gema Montecatini (5-1), con Latina, Caserta e San Severo sul fondo (1-5). Acque tranquillissime per l’OraSì, grazie ad un bilancio in pareggio (3-3) frutto dell’ottimo rendimento esterno: -3 Ruvo, -5 a Piombino, +8 a Livorno e +1 a San Severo. Insomma, i bizantini anche senza il sostegno del proprio pubblico se la sono sempre giocata e questo in B rappresenta una gigantesca assicurazione sulla vita.

In testa restano chiaramente i 10 punti segnati nel supplementare di mercoledì scorso a Casale Monferrato, ma l’importanza di Giacomo Sanguinetti nell’ottimo avvio della stagione biancorossa è ben superiore a quello sprazzo d’alta classe. E più in generale poter contare su un Regista vero (sì, proprio con la R maiuscola) fa la differenza nei vari momenti caldi della partita, quando il peso specifico di un pallone spesso non viene compreso dalla maggioranza dei giocatori per mancanza o di lucidità o di razionalità cestistica. L’ex Rieti, ad esempio, contro Capo d’Orlando è stato sontuoso nel terzo quarto, “leggendo” le difficoltà di Klanjscek e cavalcando invece un ispirato Filippini, a tal punto da portare l’Up dal -3 dell’intervallo al +3 (50-47) del 26’. Qui Angori ha dovuto dargli fiato con Fazzi e Zedda e, chiaramente non solo per colpa loro, ne è nato un pericolosissimo controbreak di 2-10. Poi nell’ultimo quarto 10’ filati, la comprensibile stanchezza finale (vedi liberi sbagliati e qualche forzatura), ma sempre la grande capacità da parte di Sanguinetti di cogliere il momento, compreso l’isolamento a favore di Klanjscek per il 2+1 del 69-62.

E, seppur in contesti diversi, questo tipo di giocatore sembra mancare al momento a Faenza e Virtus Imola, perché la gioventù di Fragonara e l’atipicità di Calbini (fronte manfredo) trovano perfetto riscontro nei gialloneri Morina e Valentini, ma poco hanno a che spartire con la pulizia tecnica di Sanguinetti. Significativo in tal senso l’utilizzo delle cifre: il play biancorosso viaggia a 3.83 assist e 0.67 perse di media, Calbini a 3.7 e 1.5 (3.7 e 1.7 per Fragonara), Valentini a 4.2 e 2.5 (1.7 e 1 per Morina). L’impressione è che proprio dalla crescita di play making dei giocatori appena citati passino le ambizioni d’altissima classifica per i Raggisolaris e di play-off per la Virtus Imola: certo Garelli ha sempre “San” Vico al quale affidarsi nei momenti difficili, mentre coach Galetti deve ancora individuare il proprio giocatore-salvagente, con Magagnoli fatti alla mano come la fiche più credibile (tutti suoi i canestri virtussini più pesanti) e la coppia Masciarelli-Vaulet ancora ferma al punto interrogativo. Di certo il campionato è solo ai primi vagiti, ogni tipo di giudizio va rinviato almeno a fine andata e il mercato resta un fattore in grado di spostare gli equilibri (ieri Fiorenzuola ha annunciato il lungo Stefano Spizzichini), però alla Virtus sembra mancare un po’ di talento negli esterni e partendo da questa consapevolezza coach Galetti dovrà lavorare in palestra per trovare una soluzione.