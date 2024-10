Lo sarà sicuramente per Matteo Angori. Il coach biancorosso ritroverà infatti una parte importante del proprio passato, quella Capo d’Orlando dove ha lavorato per ben 4 anni, dal 2017 al 2021 come responsabile del settore giovanile e assistente di Sodini in prima squadra. Insomma il tecnico bolognese dovrà gestire anche emozioni forti, oltre alle difficoltà tecniche di un match molto importante per cominciare a capire il ruolo dell’Andrea Costa in questo campionato. L’arrivo di Capo d’Orlando, poi, evoca ricordi unici al di là del vantaggio siciliano (3-6) nel bilancio degli scontri diretti: se l’ultimo successo casalingo sull’Upea per Imola è datato 13 gennaio 2013 (68-65, con 16 punti di DJ Gay e 13 di Foiera), il match da ricordare risale al 5 gennaio 2014. Si era in Dna Gold (uno dei tanti nomi dell’A2) e alla 15a di andata la già derelitta Aget Imola di coach Vincenzo Esposito ricevette una lanciatissima Capo d’Orlando guidata in panchina da Gianmarco Pozzecco. Finì 72-84 in un Ruggi esaurito non per il valore di una squadra da un successo uno in tutta la stagione, ma perchè si trattò dell’ “esordio” casalingo di un Vincenzo Esposito tornato a giocare la domenica prima a Frosinone (contro Veroli) dopo uno stop di 5 anni. Dall’altra parte sempre in campo c’erano gli argenti olimpici Gianluca Basile e Matto Soragna. Inutile aggiungere altro.