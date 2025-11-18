Nessuno difende come l’Up Imola, ma l’infermeria è strapiena

Ci sono partite, serate, vittorie speciali, che al termine di un campionato si ricordano in maniera indelebile. E pure negli anni futuri. A prescindere da come sia poi andata la stagione o da tutto ciò che succederà dopo. L’impresa dell’Andrea Costa a Piombino rientra tra quelle speciali, perché ottenuta in condizioni a dir poco complicatissime. E l’abbraccio finale di tutta la squadra con l’Onda d’Urto, la grande esultanza dei giocatori e le facce dei componenti dello staff, compreso il sempre glaciale Luca Dalmonte, ne costituiscono una parte fondamentale.

A Piombino l’Up è riuscita a ovviare all’assenza di tre pedine del quintetto e all’infortunio di Tamani grazie alla forza della propria difesa che è la migliore di tutta la serie B. I biancorossi subiscono 67.2 punti a partita, forzando gli avversari al 47% da due e al 29% dall’arco: nel girone B solo la Luiss Roma (69.6) e nell’A Legnano (68.5) si avvicinano. Per capire meglio: in Toscana Dalmonte ha dovuto fare a meno di 35.2 punti (14.4 Sanguinetti, 8.6 Gatto, 7.3 Zedda e 4.9 Tamani) sui 72.3 segnati di media e di 84’ minuti (26.2 Sanguinetti, 27 Gatto, 16.3 Zedda e 14.8 Tamani) sui 200 disponibili, ma ha vinto le partite costringendo Piombino al 32% dal campo e a due quarti (il primo e l’ultimo) da 6 e 7 punti.