Nessuno difende come l’Up Imola, ma l’infermeria è strapiena

Ci sono partite, serate, vittorie speciali, che al termine di un campionato si ricordano in maniera indelebile. E pure negli anni futuri. A prescindere da come sia poi andata la stagione o da tutto ciò che succederà dopo. L’impresa dell’Andrea Costa a Piombino rientra tra quelle speciali, perché ottenuta in condizioni a dir poco complicatissime. E l’abbraccio finale di tutta la squadra con l’Onda d’Urto, la grande esultanza dei giocatori e le facce dei componenti dello staff, compreso il sempre glaciale Luca Dalmonte, ne costituiscono una parte fondamentale.
Le parole spese dallo stesso allenatore biancorosso in conferenza stampa, trasudanti di orgoglio e di soddisfazione con quel “senso d’appartenenza” giustamente ripetuto più volte, chiudono il cerchio di un pomeriggio iniziato con i peggiori presagi e finito nel migliore dei modi.