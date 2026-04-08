Motivazioni, forma, avversarie: le quattro romagnole ai raggi X

In fondo era semplice. Bastava che finisse il mese di marzo. E infatti sabato 4 aprile la Romagna di B (Andrea Costa esclusa, visto il turno di riposo) è tornata a esultare tutta assieme, lasciandosi alle spalle il terribile mese precedente da soli due successi e 19 sconfitte. Hanno esultato Tema Faenza, OraSì Ravenna e Virtus Imola, in particolare per le ultime due sono state affermazioni fondamentali nella corsa ai propri obiettivi. Il canestro di carambola di Pollini ha infatti tenuto in vita i colori gialloneri (ora a -2 dal Loreto Pesaro) e la bella affermazione giallorossa contro la squadra più in crisi del girone (due hurrà nelle ultime dieci per la Luiss) avvicina Ravenna alla salvezza diretta.
Mancano quattro turni alla fine della stagione regolare e adesso ogni match vale davvero doppio, si ripartirà infatti domenica con Nocera-Virtus, Andrea Costa-Loreto Pesaro e Jesi-OraSì, mentre Faenza ha dovuto rimandare a mercoledì 22 il proprio impegno casalingo con Chiusi causa la convocazione nella nazionale di 3v3 per Carlo Fumagalli. Ecco quindi una veloce ripassata sullo stato dell’arte per le nostre quattro formazioni della serie Cadetta.