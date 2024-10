La Up va all’assalto della regina Desio

Una prima assoluta (nessun precedenti fra i due club) alla quale i biancorossi arrivano con il morale alle stelle e tre vittorie consecutive, determinanti per sfruttare al meglio la settimana “piena” di allenamenti: «Dal punto di vista fisico e morale stiamo bene – esordisce il coach Matteo Angori -Tutti i giocatori sono a disposizione, abbiamo infatti recuperato Mattia Pavani dalla distorsione alla caviglia e Toniato ha smaltito il problemino muscolare emerso con Ragusa. Senza partite di mercoledì, e sarà così anche la settimana prossima, siamo riusciti a curare i dettagli difensivi e offensivi ancora da sistemare nel nostro gioco. Chi resterà fuori domani (oggi, ndr)? Come sempre una decisione sarà presa all’ultimo, intanto tutti gli undici elementi verranno in trasferta».

Probabile che il recupero di Pavani porti all’esclusione dai dieci di Vittorio Zedda, vista anche la crescita di condizione dell’altro play, il capitano Luca Fazzi: «Fazzi si sta allenando duramente. Deve recuperare da un infortunio pesante e la fretta sarebbe cattiva consigliera per tutti. Da parte nostra, quindi, non ci devono essere particolari aspettative nei suoi confronti e Luca, in primis, non deve essere troppo severo con se stesso. Lui ha la piena fiducia mia, dello staff e del club e sono contento di quello che ci sta già dando. Lo vedo molto intenso, attivo e presente. Chiede tante cose a me e ai compagni, insomma l’atteggiamento è super. Poi, ripeto, la pazienza in questi casi resta la medicina migliore».

A Desio l’Up troverà un avversario decisamente sorprendente, ancora imbattuto fra le mura amiche e trascinato dall’ esterno Alessandro Cipolla (14.8 punti, 9.8 rimbalzi e 4.6 assist di media con il 37% dall’arco): «Desio gioca un’ottima pallacanestro – continua Angori – e soprattutto non dà punti di riferimento difensivi agli avversari, perché negli esterni tutti i suoi elementi possono ricoprire tutte le posizioni. Il mix fra giocatori esperti, come Chiumenti (ex OraSì Ravenna, ndr) e Torgano, e giovani sta pagando dividendi alti e noi dovremo farci trovare pronti a pareggiare la loro aggressività, senza dimenticare le difficoltà ambientali date comunque dal trovarci in trasferta. Fumagalli e Perez nei piccoli ed il lituano Bartninkas nei lunghi sono altre individualità molto pericolose nella squadra di coach Gallazzi».