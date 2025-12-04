La Up si copre le spalle e ingaggia per due mesi Soma Abati Tourè

L’Andrea Costa, consapevole che la maratona-campionato non è nemmeno a metà strada e che la resilienza non può trasformarsi in un’abitudine, investe sul mercato tesserando il 12° giocatore stagionale. Ieri infatti, un po’ a sorpresa, il club biancorosso ha annunciato l’ingaggio per due mesi di Soma Abati Tourè, “3”-“4” di 23 anni e 1.95 d’altezza. Reduce l’anno scorso da una buona stagione in B a San Severo (6.2 punti e 5.4 rimbalzi di media su 21’ di utilizzo con il 50% da due, il 23% da tre e il 72% ai liberi), dove era compagno di Moffa, il prodotto del settore giovanile della Blu Orobica Bergamo aveva indossato nel 2023-2024 la canotta del Bisceglie (sempre in B): in Puglia (5.1 punti di media in stagione regolare, saliti a 9.6 nei play-out) l’ex azzurro Under 16 (oltre all’Under 23 di 3vs3) aveva giocato con il biancorosso Roberto Chessari, ragion per cui il suo inserimento (in palestra già ieri) nel gruppo imolese sarà meno complicato.