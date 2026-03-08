La Up se la gioca fino alla fine ma Livorno è di un altro pianeta

PIELLE LIVORNO 73
UP ANDREA COSTA 67
PIELE LIVORNO: Ebeling 10 (1/1, 2/5), Mennella 7 (2/4, 1/4), Alibegovic 12 (1/4, 2/3), Leonzio ne, Venucci 7 (0/1, 2/6), Gabrovsek 5 (0/3, 1/4), Donzelli 7 (1/2, 1/3), Bonacini ne, Klyuchnyk 6 (3/5, 0/1), Virant ne, Lucarelli 19 (2/2, 2/4). All.: Turchetto.
UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 14 (0/3, 4/9), Chessari 8 (1/3, 2/4), Moffa 4 (2/5, 0/3), Filippini ne, Raucci 8 (3/4, 0/1), Abati Tourè 7 (2/4), Sanguinetti 19 (2/6, 4/6), Gatto 7 (3/8, 0/2), Thioune (0/2), Zedda (0/2, 0/1). All.: Dalmonte.
ARBITRI: Di Franco, Gurrera e Toffali.
PARZIALI: 19-13, 44-30, 59-51.
TIRI LIBERI: Livorno 20/22, Up 11/17.
TIRI DA DUE: Livorno 10/22, Up 13/37.
TIRI DA TRE: Livorno 11/39, Up 10/26.
NOTE: spettatori 2.200 circa. Tecnico a Turchetto al 23’44” (48-35), alla panchina Andrea Costa al 28’55” (58-46). Uscito per 5 falli Sanguinetti.
Una sconfitta da applausi. L’Andrea Costa resta in partita fino all’ultimo sul campo imbattuto della capolista Pielle, dimostrando di avere difesa, organizzazione e cuore, solo sarebbe servito ancora qualcosa di più per tornare a casa con i suepunti.