La missione quasi impossibile della Up sull’unico campo imbattuto di serie B

C’è un solo campo imbattuto in tutta la serie B Nazionale. E’ il Pala Macchia di Livorno, dove oggi (palla a due ore 21, arbitri i lombardi Di Franco, Gurrera e Toffali) l’Up proverà a interrompere la striscia di 14 vittorie consecutive della capolista Pielle (ultimo ko il 30 maggio scorso in garatre di semifinale con Ruvo), che fra le mura amiche si impone mediamente con uno scarto di 13 punti, segnandone ben 84.1 (38% da tre) e subendone appena 71.1. Insomma, la più classica delle missioni impossibili o quasi, anche se ai labronici dovrebbero ancora mancare per problemi muscolari gli esterni titolari Davide Bonacini ed Ennio Leonzio (entrambi in panchina mercoledì a Faenza).