La difesa Up, gli alti e bassi della Tema l’antipasto giusto per il derby del Ruggi

La difesa dell’Andrea Costa, gli alti e bassi di Faenza, l’orgoglio dell’OraSì e il periodo nero della Virtus Imola. La 12a giornata ha lasciato, come spesso accade, umori differenti nelle varie piazze romagnole, anche se il (netto) successo giallorosso al Ruggi va considerato come il risultato più indicativo del week-end per la Romagna Cadetta. Perché? Intanto Ravenna, dopo il grave passo falso di Pesaro, ha battuto un avversario fortemente implicato nella lotta salvezza e questo colpo fa il paio con il +10 casalingo su Nocera. Insomma, una bella sistemata ai potenziali scontri diretti per l’Auletta-band, in attesa della sfida casalinga di domenica prossima con Quarrata, di quella sempre al Pala Costa con Piombino del 14 dicembre e della trasferta a Cerreto d’Esi contro Fabriano della settimana successiva. Vincere queste partite, o almeno una buona parte di esse, significa per l’OraSì sistemarsi in una posizione abbastanza di comodo, allontanando con forza lo spettro play-out e giocandosi poi in tranquillità le proprie carte al banco dei play-in.

Aver espugnato il Ruggi vale doppio per Ravenna e lo stesso ragionamento, in negativo, vale per la Virtus Imola: nel giro di otto giorni i gialloneri hanno ceduto inopinatamente fra le mura amiche al Piombino (-15) e all’OraSì (-14), vale a dire due delle squadre sulla carta appartenenti alla fascia appena sopra la zona retrocessione. Se le prime cinque-sei del girone appaiono davvero di un altro pianeta rispetto a Melchiorri e compagni, ecco invece che con certi avversari la classifica bisogna muoverla. Altrimenti tutto, o quasi, passerà dagli scontri diretti con Fabriano, Loreto Pesaro e Nocera (tutte a braccetto all’ultimo posto con 4 punti) e non è detto che basterà qualche 2-0, se fra San Severo, Quarrata, Chiusi e Casoria (in ordine sparso) la Virtus non comincerà a raccogliere qualcosa. Fra l’altro domenica sono esplosi pure i primi malumori al Ruggi fra la tifoseria giallonera e bisognerà capire se il mercato, dopo Giorgi, porterà in serbo qualche altra novità a coach Galetti. L’inserimento di un solido esterno da categoria sembrerebbe la soluzione più logica, poi dipenderà pure dalle disponibilità economiche del club virtussino e dalla legge dell’offerta. Non sempre, insomma, è detto che sia possibile trovare proprio ciò di cui si ha bisogno.