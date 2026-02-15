L’Up risponde presente e non molla il sesto posto (81-68)

UP IMOLA 81
SAN SEVERO 68
UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 10 (2/8, 2/3), Chessari 5 (1/2, 1/1), Moffa 12 (2/3, 2/3), Gozo 3 (1/1 da tre), Raucci (0/2, 0/1), Abati Tourè 4 (2/2, 0/1), Sanguinetti 15 (1/3, 4/6), Gatto 5 (1/7, 1/1), Thioune 15 (7/11), Zedda 12 (2/5, 2/3). All.: Dalmonte.
SAN SEVERO: Lucas 3 (1/9, 0/4), Morelli 7 (1/2, 1/3), Mobio 12 (3/3, 1/6), Gattel 4 (1/4), Todisco (0/1 da tre), Petrushevski ne, Ndour 4 (1/4), Gherardini 21 (9/13), Bandini 5 (1/4, 0/1), Scredi ne, Bugatti 12 (5/8, 0/4). All.: Bernardi.
ARBITRI: Lanciotti, Guercio e Uncini.
PARZIALI: 19-18, 48-35, 63-55.
TIRI LIBERI: Up 6/10, San Severo 18/23.
TIRI DA DUE: Up 18/43, San Severo 22/47.
TIRI DA TRE: Up 13/20, San Severo 2/19.
NOTE: usciti per 5 falli Mobio, Thioune. Spettatori 1.100 circa.
L’Andrea Costa batte di nuovo San Severo, in una partita segnata sì dal tiro da tre (13/20 dei biancorossi, 2/19 dei pugliesi), ma soprattutto dal sistema di Dalmonte che stravince, come all’andata, il duello con il collega Bernardi. Da segnalare anche i 5 biancorossi in doppia cifra, con Tamani e Filippini tenuti fuori dai dieci.