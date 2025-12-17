L’Up farà bene a tenere gli occhi aperti: Fabriano è un cliente molto scomodo

In un campionato che dimostra come ogni successo sia sempre davvero da conquistare, l’Andrea Costa torna a giocare al Ruggi (palla a due ore 20.30, arbitri i toscani Luchi, Melai e Baldini) contro un Fabriano in decisa ripresa. I marchigiani vengono infatti da 2 vittorie consecutive, compresa la prima stagionale in trasferta (sul campo di Chiusi), e da una sconfitta al fotofinish (-2 casalingo) con la Virtus Roma, chiaro segnale di come gli innesti del folletto Abega e del solido lungo Wojciechowski abbiano ribaltato in positivo la squadra di coach Nunzi.