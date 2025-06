L’Andrea Costa saluta Federico Vecchi: “Grazie di tutto coach”

L’Andrea Costa Imola ha annunciato ufficialmente la separazione con il coach Federico Vecchi, pronto per la nuova avventura a Siena: “ L’UP Andrea Costa Imola comunica che Federico Vecchi non sarà l’allenatore dei biancorossi per la stagione sportiva 2025-2026. Ringraziamo Federico, che è subentrato nella seconda parte della stagione 2024-2025 e ha condotto la squadra alla salvezza diretta, per il lavoro svolto in questi mesi e gli auguriamo il meglio per il futuro, a partire dalla prossima avventura sulla panchina della Mens Sana Basketball in Serie B Interregionale”.