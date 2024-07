L’Andrea Costa riporta a Imola il pivot Giacomo Filippini

La domenica dei pivot. All’annuncio mattutino di Ohenhen alla Virtus ha risposto infatti ieri pomeriggio l’Andrea Costa con Giacomo Filippini (classe 1991, 204 cm), per settimane dato a un passo dai cugini gialloneri. E invece il lungo romagnolo ha deciso di tornare sul luogo del delitto, visto che il biancorosso lo vestì davvero a inizio carriera (Aget in A2, stagione 2012-2013). «La mia firma a Imola è stata una scelta quasi di cuore spiega il nativo di Lugo -. Dopo anni che non giocavo a Imola ho voluto cogliere nuovamente l’occasione. Ringrazio la dirigenza per avermi scelto e per l’offerta fatta. Sarà un piacere giocare in un palazzetto caldo e famigliare come il Ruggi».

Soddisfatto è pure il coach Matteo Angori, come confida ai social biancorossi. «Conosco bene Filippini e l’ho sempre seguito negli anni, giocando contro quando indossava la canotta di Lugo. So ciò che sa fare e nelle ultime stagioni ha viaggiato sempre a ottime cifre. Giacomo è molto versatile, può darci una dimensione interna importante, ma anche una esterna». Quasi fatta anche per Gioacchino Chiappelli (4 titolare), Luca Fazzi (cambio del play), Lucio Martini (pivot di scorta) e Gianluca Fea (quarto lungo). La nuova Andrea Costa prende corpo.