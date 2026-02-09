L’Andrea Costa prolunga l’accordo con Soma Abati Tourè

L’Up Andrea Costa Imola comunica di aver scelto di prolungare l’accordo con Soma Abati Touré, che vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione in corso. “L’ala classe 2002 - si legge in una nota - dal suo arrivo a Imola si è messa fin da subito a completa disposizione della squadra, dimostrando grande professionalità, impegno e spirito di sacrificio. Il suo atteggiamento quotidiano e il contributo offerto sul campo hanno permesso a Touré di guadagnarsi la piena fiducia della dirigenza e dello staff tecnico. La società conferma così la volontà di dare continuità al percorso intrapreso con l’atleta”.