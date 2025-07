L’Andrea Costa per il reparto lunghi pensa a Georges Tamani

L’Andrea Costa sembra aver trovato la terza pedina del proprio settore lunghi. E’ il centro, di origine camerunense, Georges Tamani (classe 2002, 198 cm d’altezza) l’anno scorso a Cento in A2 con l’ex biancorosso Di Paolantonio e la stagione precedente a Roseto in B Nazionale (7.5 punti, 4.4 rimbalzi e 16’ di media). Tamani condizionato nella sua esperienza a Cento da tre infortuni alla caviglia (22 presenza, 7’ di media con 0.9 punti e 0.9 rimbalzi), era stato inseguito da Luca Dalmonte già la scorsa estate per Nardò, poi optò per il biennale di Cento. La società ferrarese, sfruttando una clausola, è uscita dall’accordo con l’ex Roseto, sul quale si era gettata inizialmente Latina, salvo poi farsi da parte di fronte alla volontà del giocatore e della sua agenzia di accettare la proposta dell’Andrea Costa. Fra l’altro la miglior partita della sua vita in B, Tamani l’ha giocata proprio contro l’Andrea Costa, segnando 21 punti con 8 rimbalzi nella sconfitta di Roseto al Ruggi, match che portò poi alla squalifica per due turni del campo imolese Non è da escludere che con Gatto e Raucci a completare il settore lunghi imolese sarà Giacomo Filippini, ancora sotto contratto.

