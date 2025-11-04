L’Andrea Costa non sbaglia e Chiusi si deve arrendere (81-68)

UP IMOLA-CHIUSI 81-68
UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 9 (1/7, 2/6), Chessari 12 (0/2, 4/6), Tamani 6 (3/5), Moffa 17 (4/4, 3/6), Filippini ne, Gozo 3 (1/2), Raucci (0/1, 0/1), Sanguinetti 20 (2/3, 4/10), Gatto 6 (2/4, 0/1), Thioune 8 (3/7). All.: Dalmonte.
UMANA CHIUSI: Balducci ne, Natale 2 (1/5, 0/1), Bertocco 12 (1/4, 2/9), Lorenzetti 10 (5/9), Candotto 3 (1/3 da tre), Gravaghi 11 (3/7 da tre), Raffaelli 15 (3/10, 3/6), Moreno (0/2, 0/2), Petrucci 15 (6/6, 1/3), Rasio ne. All.: Zanco.
ARBITRI: Morasutti, Gallo e Iaia.
PARZIALI: 28-17, 46-34, 59-47.
TIRI LIBERI: Up 10/15, Chiusi 6/7.
TIRI DA DUE PUNTI: Up 16/35, Chiusi 16/36.
TIRI DA TRE PUNTI: Up 13/30, Chiusi 10/31.
NOTE: antisportivo a Gravaghi al 19’29” (40-32), tecnico a Petrucci al 38’48” (75-62). Spettatori 800 circa.
L’Andrea Costa torna alla vittoria, controllando una squadra pericolosa come Chiusi (indisponibile però lo straniero argentino Rasio) per 40’ e lo fa nel segno della difesa, ma soprattutto di un immenso Giacomo Sanguinetti. In dubbio fino all’ultimo, causa il colpo di frusta rimediato a Roma, il capitano biancorosso regala l’ennesima prestazione da altra categoria ai propri tifosi. E, non a caso, l’Onda d’Urto rispolvera per lui un coro ad personam che mancava davvero da tanto tempo.