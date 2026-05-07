L’Andrea Costa migliore del recente passato

Avrebbero voluto essere ancora in palestra, a preparare la serie play-off con la Gema Montecatini, ma alla fine è andata diversamente e così ieri sera i giocatori e lo staff tecnico/medico l’Andrea Costa hanno in pratica calato il sipario sulla stagione, con una cena insieme ai vertici dirigenziali e principali sponsor in un ristorante bolognese. Un ritrovo all’insegna del sorriso e della piena soddisfazione perché, giusto ribadirlo, al netto di coloro che possono sempre cercare il pelo nell’uovo questo campionato dell’Up è da classificare come “estremamente” positivo.