L’Andrea Costa ha dimostrato tutto il suo valore

Una delle prestazioni migliori degli ultimi anni. Può sembrare paradossale parlando di una sconfitta ma l’Andrea Costa che ha impensierito la Pelle anche in gara-2 ed adesso si trova ad un passo dall’eliminazione, martedì sera ha impressionato tutti al Pala Macchia. Compresi gli avversari, che forse non si aspettavano di trovare una resistenza del genere da parte dei biancorossi e le parole spese dal coach Marco Cardani lo confermano: «Onore ai nostri avversari che si stanno esprimendo al massimo proprio ai play-off. Avevamo studiato parecchie delle loro partite e sapevamo di trovarci davanti una squadra pericolosa, ma obiettivamente sia domenica che martedì hanno “over-performato”. Bravi».

Partita stupenda

Gara2, del resto, ha rappresentato un vero spot per il campionato di serie B, con 40’ di livello assoluto sia agonisticamente che tecnicamente. Da una parte Chiarini e dall’altra Aukstikalnis hanno prodotto giocate da categoria superiore, il tutto condito dalla magica atmosfera del Pala Macchia: «Se stessimo parlando di calcio, probabilmente questo sarebbe stato un pareggio - il commento di Emanuele Di Paolantonio - ma nella pallacanestro qualcuno vince sempre e alla fine Livorno ha prevalso nei dettagli. Noi siamo stati ancora più bravi di domenica, producendo una difesa ai limiti della perfezione sia a uomo che a zona, e solo pagando i troppi secondi tiri concessi nella ripresa. I 17 punti segnati in contropiede e i 19 su seconda occasione hanno fatto la differenza a favore della Pielle, perché in totale fanno 36 contro i nostri 25. Abbiamo dimostrato, controllando sempre il ritmo del match, di poterci stare benissimo a questi livelli e di non essere una Cenerentola in attesa dell’invito al ballo. Poi, logicamente, venerdì la Pielle potrà pure chiudere i conti sul 3-0, ma noi venderemo cara la pelle per allungare la serie almeno a gara-4».

Detto di qualche tensione pre-gara fra i tifosi dell’Onda d’Urto (entrati sul finire del 1° quarto) e le forze dell’ordine, con la curva di casa a intonare ripetutamente un «Libertà per gli ultrà» all’insegna della solidarietà, senza dubbio il match ha avuto il proprio momento di svolta a 4’ dalla fine: «Quando siamo andati avanti di 1 - ricorda Dipa - sulla nostra buona difesa Pagani forse aveva commesso infrazione di passi, che non è stata fischiata. Di lì prima Laganà ha segnato da 3 sulla sirena dei 24” e poi Drocker ha beccato un tecnico pesante, così ci siamo ritrovati a -3 e i toscani di nuovo in fiducia».

Calda gara3

Intanto procede a gonfie vele la prevendita (aperta anche oggi dalle 15 alle 17 e domani dalle 10 alle 12 al Ruggi lato piscina) per gara3 di venerdì (ore 20.30, arbitri i milanesi Nonna e Marconetti): il club romagnolo ha infatti già staccato oltre 200 biglietti. A questi vanno aggiunti i quasi 250 livornesi al seguito della Pielle, che ha bruciato i tagliati girati dall’Andrea Costa in nemmeno 48 ore. Insomma, al Ruggi farà “caldissimo” e, benché sia difficile prevedere un tutto esaurito, c’è da attendersi la cornice delle serate migliori per un match sponsorizzato dalla ditta imolese Capri Coop.