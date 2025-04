L’Andrea Costa festeggia la salvezza, Vecchi: “La squadra ha sempre superato i momenti di difficoltà”

IMOLA. L'Up Andrea Costa festeggia una salvezza diretta che un mese fa sembrava terribilmente complicata, ma il lavoro di coach Vecchi ha dato serenità alla squadra, stabilizzando una situazione critica: “A tratti abbiamo giocato una buona pallacanestro, anche se un po' alterni in difesa per la situazione falli del primo tempo. Contro Saronno era una partita insidiosa, e vista la situazione fisica è arrivata una vittoria di orgoglio e di testa più che di gambe e preparazione della partita”.

Contro Saronno si è visto il miglior Klanjscek del girone di ritorno, ma anche Lucio Martini ha sfruttato al meglio il vantaggio di stazza: “Maks ha trovato spazio per penetrare , segnando e prendendo fiducia. Quando riesce a esprimersi in mezza transizione o a campo aperto gioca una pallacanestro più adatta a lui, e si meritava una prestazione così rotonda a livello realizzativo. Martini? In allenamento sta mostrando segnali importanti, il problema è che spesso ci mette troppo tempo a entrare in partita. Lo sa anche lui, non deve essere un diesel ma approcciare la partita da subito con energia”.

Intanto l'obiettivo stagionale è raggiunto, per il futuro si vedrà: “E' stata una stagione difficile per chi c'era dall'inizio, complessa in campo e in parte anche fuori, però la squadra non si è mai disunita e ha sempre superato i momenti di difficoltà. Il mio futuro? E' prematuro parlarne, la società deve decidere i propri programmi. Ho avuto un buon impatto a Imola, ma a prescindere da tutto, credo che partire per tempo e programmare permetta di non fare le cose di rincorsa. Mi farebbe piacere che i tempi fossero, nel limite del possibile, rapidi”.