Andrea Costa Imola comunica che la Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro “ha accolto il reclamo presentato dalla società, disponendo la revoca del provvedimento che aveva comportato una penalizzazione di tre punti in classifica. La decisione, comunicata ufficialmente nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre 2026, annulla quindi la sanzione precedentemente inflitta alla società biancorossa. La Corte Sportiva d’Appello ha inoltre disposto che non venga addebitato alla società il contributo relativo al reclamo. L’Andrea Costa Imola esprime soddisfazione per l’esito del procedimento, che riconosce le ragioni sostenute dalla società attraverso il reclamo presentato agli organi competenti”.