L’Andrea Costa alza l’asticella col lanciato Treviglio

Otto vittorie di fila (ultimo ko il 17 ottobre a Castellanza con Saronno). Miglior attacco del girone a 84.4 punti di media. Bastano questi numeri per spiegare la forza del Treviglio firmato coach Villa, ospite questa sera al Ruggi (palla a due ore 20.30, arbitri i toscani Chiarugi e Di Salvo) di un’Andrea Costa chiamata, in primis, a dimostrare di aver smaltito i “bagordi” post-derby: «La squadra in settimana si è allenata al meglio – esordisce il coach biancorosso Matteo Angori - grazie anche all’energia arrivata dal successo contro la Virtus. Conosciamo bene l’importanza di certe vittorie, al di là dei due punti in classifica, e anche dei rischi ad esse collegati, ma contro un’avversaria come Treviglio è difficile distrarsi. Il club lombardo ha fatto un mercato sottotraccia e la classifica parla a suo favore, con un gruppo splendidamente allenato da coach Villa e formato sul giusto mix fra giovani ed esperti. Secondo il mio parere, da addetto ai lavori, Vecchiola, Abega e Zanetti sono a livello quantitativo e quantitativo i tre migliori giovani del campionato. Poi attorno a loro Sergio, Reati e soprattutto un lungo come Marcius chiudono il cerchio perfettamente».

La formazione lombarda ha davvero tante frecce al proprio arco, forse sembra più attaccabile dentro l’area dove però la stessa Up Imola non brilla di certo: «Quella della lotta a rimbalzo può senza dubbio rappresentare una delle chiavi della partita – continua Angori - partendo dal presupposto che Treviglio ha una coppia di lunghi più simile per caratteristiche alla nostra. Contro la Virtus in quella zona del campo abbiamo sofferto e perso sostanzialmente il confronto diretto, quindi domani (oggi, ndr) dovremo fare ancora più attenzione. Il croato Marcius è il miglior rimbalzista offensivo del girone (4.4 di media, ndr) e non penso che servano ulteriori presentazioni, per un giocatore capace in passato di fare la differenza pure in A2».

Proprio le sofferenze a rimbalzo difensivo, anche a causa delle caratteristiche tecniche di Filippini e Martini, hanno contraddistinto finora la stagione dei romagnoli e c’è da capire come porre rimedio o almeno contenere questo aspetto d’ora in poi: «Il ragionamento è complesso e penso che queste difficoltà dipendano pure dalle nostre scelte difensive. Facendo uscire molto i lunghi in pressione sulla palla, infatti, finiamo per allontanarli da canestro e quindi paghiamo un po’ a livello di presenza a rimbalzo. Questo aspetto è attenzionato e ci stiamo ragionando sopra, senza dimenticare poi come sia necessario crescere anche di gruppo nei dettagli, ad esempio facendo taglia fuori nel miglior modo possibile».

Da ricordare che oggi i tifosi biancorossi potranno acquistare il mini-abbonamento a prezzi scontati per le due partite casalinghe con Treviglio e Legnano, seconda e prima della classe.