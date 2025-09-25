Jesi-Up Imola: sospesa l’omologazione ma è tutto risolto

Un po’ di sorpresa ha destato la sospesa omologazione da parte del giudice sportivo della partita Jesi-Up Imola vinta domenica dai marchigiani. Il comunicato ufficiale, senza dare motivazioni, parla di “accertamenti”. Il problema sembra legato a un lodo (causa il mancato pagamento di una parte dei compensi) presentato da un componente dello staff dell’Andrea Costa della scorsa stagione e non presente nell’elenco inoltrato dalla Federazione. Di qui il teorico blocco dei tesseramenti e la sospesa omologazione del match di Jesi, ma l’Andrea Costa ha già provveduto al pagamento del lodo stesso e risolto quindi il problema. Già nel comunicato della settimana prossima dovrebbe arrivare l’omologazione del match di Jesi.