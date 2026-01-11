Imola si arrende a Chiusi 70-60

Anche l’Up Andrea Costa Imola si iscrive alla giornata nera delle squadre romagnole partecipanti al campionato di Serie B Nazionale.
Nella trasferta toscana in quel di Chiusi, la formazione di coach Luca Dalmonte ha dovuto soccombere alla prestazione dei padroni di casa dell’Umana San Giobbe Chiusi rientrando negli spogliatoi con il pesante punteggio definitivo di 70-60.
Niente da fare anche sul piano dei singoli, dove a guadagnarsi il gradino più alto del podio della speciale classifica dedicata ai migliori realizzatori del match è la guardia avversaria Francesco Gravaghi: 21 punti per lui.