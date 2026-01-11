Imola si arrende a Chiusi 70-60

Andrea Costa Imola Basket
  • 11 gennaio 2026
Davide Raucci, Up Andrea Costa Imola
Anche l’Up Andrea Costa Imola si iscrive alla giornata nera delle squadre romagnole partecipanti al campionato di Serie B Nazionale.

Nella trasferta toscana in quel di Chiusi, la formazione di coach Luca Dalmonte ha dovuto soccombere alla prestazione dei padroni di casa dell’Umana San Giobbe Chiusi rientrando negli spogliatoi con il pesante punteggio definitivo di 70-60.

Niente da fare anche sul piano dei singoli, dove a guadagnarsi il gradino più alto del podio della speciale classifica dedicata ai migliori realizzatori del match è la guardia avversaria Francesco Gravaghi: 21 punti per lui.

Tabellino

Umana San Giobbe Chiusi - UP Andrea Costa Imola 70-60 (12-15, 22-15, 14-11, 22-19)

Umana San Giobbe Chiusi: Francesco Gravaghi 21 (2/4, 3/8), Lorenzo Raffaelli 13 (1/5, 3/4), Nicolò Bertocco 9 (0/1, 3/5), Tommaso Minoli 8 (0/0, 2/3), Lisandro Rasio 6 (3/5, 0/2), Federico Natale 6 (1/3, 0/1), Giulio Candotto 3 (0/0, 1/2), Marco Petrucci 2 (1/1, 0/4), Lorenzo Molinaro 2 (1/1, 0/1), Tommaso Balducci 0 (0/0, 0/0), Yankiel Moreno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 38 5 + 33 (Lisandro Rasio, Federico Natale 8) - Assist: 18 (Tommaso Minoli 5)

UP Andrea Costa Imola: Tautvydas Kupstas 17 (4/9, 3/6), Vittorio Zedda 16 (7/9, 0/3), Davide Raucci 11 (0/5, 2/6), Roberto Chessari 7 (0/2, 1/2), Elhadji Thioune 4 (1/5, 0/0), Giacomo Sanguinetti 4 (0/4, 0/1), Soma Abati toure 1 (0/3, 0/3), Niccolò Moffa 0 (0/0, 0/2), Giacomo Filippini 0 (0/1, 0/2), Loris Gozo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Vittorio Zedda, Davide Raucci, Soma Abati toure 5) - Assist: 7 (Tautvydas Kupstas, Soma Abati toure 2)

