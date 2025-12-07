Imola sbatte a Caserta: al Pala Maggiò vincono i campani 71-62

Andrea Costa Imola Basket
  • 07 dicembre 2025
Tautvydas Kupstas, Andrea Costa Imola
Tautvydas Kupstas, Andrea Costa Imola

Serata storta per l’Andrea Costa Imola.

Nella trasferta in Campania contro Paperdi Juvecaserta 2021, la squadra romagnola ha subito una larga sconfitta per 71-62.

Tolto un exploit nel secondo parziale chiuso 16-21, gli uomini di coach Luca Dalmonte non sono mai riusciti a incidere trovandosi sempre in svantaggio al suono delle sirene.

Caserta che, oltre alla vittoria, si è presa anche il gradino più alto del podio nella speciale classifica dei migliori realizzatori del match. Con 15 punti messi a segno, il best score di serata è stato il cestista dei campani Domenico D’Argenzio.

Tabellino

Paperdi Juvecaserta 2021 - UP Andrea Costa Imola 71-62 (20-15, 16-21, 19-16, 16-10)

Paperdi Juvecaserta 2021: Domenico D’argenzio 15 (3/5, 1/6), Alessandro Sperduto 13 (1/3, 3/5), Matej Radunic 9 (4/4, 0/4), Damir Hadzic 8 (3/5, 0/2), Andrea Lo biondo 7 (2/2, 1/1), Simone Vecerina 6 (3/5, 0/0), Luca Brambilla 6 (0/0, 2/3), Keller cedric Ly-lee 4 (2/3, 0/0), Vittorio Nobile 3 (0/0, 1/4), Stefano Pisapia 0 (0/0, 0/0), Francesco junior Sorbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Andrea Lo biondo 11) - Assist: 23 (Domenico D’argenzio 10)

UP Andrea Costa Imola: Giacomo Sanguinetti 12 (2/8, 2/9), Tautvydas Kupstas 11 (1/4, 3/6), Niccolò Moffa 9 (3/5, 1/3), Giacomo Filippini 8 (4/5, 0/1), Davide Raucci 6 (1/3, 0/3), Loris Gozo 5 (1/3, 1/2), Elhadji Thioune 4 (2/2, 0/0), Vittorio Zedda 4 (2/4, 0/2), Roberto Chessari 3 (0/1, 1/4), Georges Tamani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Elhadji Thioune 6) - Assist: 17 (Giacomo Sanguinetti 7)

