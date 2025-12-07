Imola sbatte a Caserta: al Pala Maggiò vincono i campani 71-62

Serata storta per l’Andrea Costa Imola.
Nella trasferta in Campania contro Paperdi Juvecaserta 2021, la squadra romagnola ha subito una larga sconfitta per 71-62.
Tolto un exploit nel secondo parziale chiuso 16-21, gli uomini di coach Luca Dalmonte non sono mai riusciti a incidere trovandosi sempre in svantaggio al suono delle sirene.
Caserta che, oltre alla vittoria, si è presa anche il gradino più alto del podio nella speciale classifica dei migliori realizzatori del match. Con 15 punti messi a segno, il best score di serata è stato il cestista dei campani Domenico D’Argenzio.