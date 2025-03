Imola, lancia una birra contro un giocatore dell’Andrea Costa Basket, poi il giorno dopo va a scusarsi

Una birra lanciata contro un giocatore fuori dal Pala Ruggi, poi il tifoso si è scusato il giorno dopo. Nel pieno di un momento difficilissimo della stagione, l’Andrea Costa Imola in una nota condanna il gesto e chiede all’ambiente di compattarsi alla ricerca della salvezza: “In un momento così difficile - si legge nella nota del club biancorosso - la società desidera esprimere massimo sostegno ai giocatori e allo staff tecnico.

Sappiamo quanto le sconfitte possano essere deludenti per il nostro pubblico; lo sono per tutti noi, a partire, in primis, da chi scende in campo ogni domenica, da chi lavora dietro le quinte e da chi dirige i lavori. Capiamo quanto possa essere sconfortante anche per coloro che ogni domenica seguono la squadra, soprattutto in trasferta, ma non possiamo dimenticare che perdere è altamente frustrante soprattutto per chi indossa questa maglia e lo fa con impegno e dedizione. Non sono stati mesi facili: abbiamo giocato lontano dalle mura amiche, abbiamo affrontato turni infrasettimanali che in un periodo “no” non hanno aiutato il cambio di guida tecnica, non permettendo al coach di inserire la propria filosofia di gioco all’interno delle dinamiche di squadra.

Condanniamo le aggressioni verbali rivolte ai giocatori e, in particolare, un episodio accaduto fuori dal PalaRuggi: una birra lanciata addosso ad un nostro giocatore. Per noi è insindacabile il rispetto che va portato a tutti i nostri tesserati, dal primo all’ultimo. Dobbiamo però anche dare merito a questa persona per le scuse che ha rivolto il giorno dopo, ovvero ieri in data lunedì 10 marzo, nei confronti del tesserato colpito.

Ci aspettano 10 giorni di lavoro intenso, non soltanto tecnico in palestra ma soprattutto nell’attitudine mentale. Siamo consapevoli del talento che hanno i nostri ragazzi, scelti uno per uno dalla Società. Ora chiediamo al nostro pubblico, ai nostri tifosi, alle nostre tifose e a quelli che ci hanno sempre accompagnato, di farlo a maggior ragione adesso. Rimaniamo uniti, non solo per la prossima partita, dalla quale potrebbe passare una stagione, ma da qui al termine di questa annata.

Sappiamo quanto il nostro pubblico possa dare la spinta giusta, aiutiamoci tutti a rilanciare il gruppo infondendo fiducia e non contestandolo fortemente. Abbiamo la certezza di poterlo fare, l’abbiamo dimostrato tante tante volte. Portiamo a casa il risultato, insieme da squadra, squadra vera in campo e sugli spalti”.