Imola formato casalingo non delude: al Pala Ruggi Legano si arrende 55-50

Andrea Costa Imola Basket
  • 18 ottobre 2026
Simon Obinna Anaekwe, Andrea Costa Imola (foto Mauro Monti)
Simon Obinna Anaekwe, Andrea Costa Imola (foto Mauro Monti)

L’Andrea Costa casalinga si conferma ben diversa da quella da viaggio e batte SAE Scientifica-Soevis KnightsLegnano per 55-50, dopo essersi trovata addirittura a -12 (28-40) a meta terzo quarto. Di li in poi Legnano, però, ha segnato la miseria di 10 punti e sul 55-50 sono stati il piazzato di Gasparin e la tripla di Wiltshire a far esplodere il Ruggi. Proprio l’esterno imolese con 23 punti ha fatto attacco per Imola, con Raucci ancora preziosissimo come contro San Vendemiano

Tabellino

Andrea Costa Imola - SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights 55-50 (13-15, 13-15, 15-15, 14-5)

Andrea Costa Imola: William luca Wiltshire 23 (6/7, 2/8), Jacopo Preti 8 (1/7, 2/5), Alessandro Cipolla 7 (3/7, 0/1), Giovanni Gasparin 6 (2/6, 0/3), Simon obinna Anaekwe 4 (2/5, 0/0), Davide Raucci 4 (1/2, 0/1), Christian luigi Kouassi 2 (1/2, 0/0), Roberto Chessari 1 (0/5, 0/2), Yordany Angarica 0 (0/0, 0/1), Nicolas Roli 0 (0/0, 0/0), Alessio Noferini 0 (0/0, 0/0), Manuel Saladini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Roberto Chessari 10) - Assist: 10 (Roberto Chessari 3)

SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights: Mattia Mastroianni 10 (0/2, 3/6), Alessandro Scarponi 9 (0/2, 3/8), Francesco Oboe 7 (2/3, 1/3), Matteo Beretta 6 (0/1, 1/6), Luca Giannone 5 (1/3, 1/4), Guido Scali 4 (1/4, 0/1), Marek Dolezaj 4 (1/1, 0/0), Andrea Quinti 2 (0/0, 0/0), Niccolo Lisoni 2 (1/1, 0/3), Arsenije Stepanovic 1 (0/1, 0/2)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 33 2 + 31 (Guido Scali 10) - Assist: 12 (Guido Scali 4)

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