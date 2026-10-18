Imola formato casalingo non delude: al Pala Ruggi Legano si arrende 55-50

L’Andrea Costa casalinga si conferma ben diversa da quella da viaggio e batte SAE Scientifica-Soevis KnightsLegnano per 55-50, dopo essersi trovata addirittura a -12 (28-40) a meta terzo quarto. Di li in poi Legnano, però, ha segnato la miseria di 10 punti e sul 55-50 sono stati il piazzato di Gasparin e la tripla di Wiltshire a far esplodere il Ruggi. Proprio l’esterno imolese con 23 punti ha fatto attacco per Imola, con Raucci ancora preziosissimo come contro San Vendemiano

Tabellino

Andrea Costa Imola - SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights 55-50 (13-15, 13-15, 15-15, 14-5)

Andrea Costa Imola: William luca Wiltshire 23 (6/7, 2/8), Jacopo Preti 8 (1/7, 2/5), Alessandro Cipolla 7 (3/7, 0/1), Giovanni Gasparin 6 (2/6, 0/3), Simon obinna Anaekwe 4 (2/5, 0/0), Davide Raucci 4 (1/2, 0/1), Christian luigi Kouassi 2 (1/2, 0/0), Roberto Chessari 1 (0/5, 0/2), Yordany Angarica 0 (0/0, 0/1), Nicolas Roli 0 (0/0, 0/0), Alessio Noferini 0 (0/0, 0/0), Manuel Saladini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Roberto Chessari 10) - Assist: 10 (Roberto Chessari 3)

SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights: Mattia Mastroianni 10 (0/2, 3/6), Alessandro Scarponi 9 (0/2, 3/8), Francesco Oboe 7 (2/3, 1/3), Matteo Beretta 6 (0/1, 1/6), Luca Giannone 5 (1/3, 1/4), Guido Scali 4 (1/4, 0/1), Marek Dolezaj 4 (1/1, 0/0), Andrea Quinti 2 (0/0, 0/0), Niccolo Lisoni 2 (1/1, 0/3), Arsenije Stepanovic 1 (0/1, 0/2)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 33 2 + 31 (Guido Scali 10) - Assist: 12 (Guido Scali 4)