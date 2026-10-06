Imola, caso partite di basket spostate, interrogazione in Consiglio

Mentre si terrà domani il nuovo incontro fra società e Comune per risolvere la questione, il caso delle partite spostate dell’Andrea Costa approda in consiglio comunale con un’interrogazione firmata da Simone Carapia di Fratelli d’Italia. «Siamo di fronte a una gestione dilettantistica e a tratti arrogante degli impianti sportivi pubblici, che rischia di affossare una delle realtà storiche più importanti del nostro territorio» premette il consigliere di opposizione che attacca giunta e Ufficio sport in merito alla caotica pianificazione degli spazi del PalaRuggi.

«Per colpa dell’inefficienza di questa Amministrazione - incalza l’esponente di centrodestra - la squadra rischia ora un clamoroso ed umiliante esilio forzato in un impianto alternativo, come Faenza. Questo significa negare ai tifosi imolesi il diritto di sostenere i propri colori, azzerare gli incassi del botteghino e infliggere un danno d’immagine incalcolabile alla nostra città. In una interrogazione urgente chiedo immediata chiarezza. Vogliamo sapere perché le regole Fip sulla precedenza gerarchica siano state ignorate e, soprattutto, se il Comune intenda risarcire di tasca propria la società per le sanzioni e i danni logistici causati dai disservizi degli uffici. Se la giunta non è in grado di gestire nemmeno i calendari di un palazzetto, faccia un passo indietro prima di fare altri danni allo sport imolese».