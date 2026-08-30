Il primo e unico derby lo stravince l’Andrea Costa

UP IMOLA 91
TEMA FAENzA 63
UP IMOLA: Chessari 2, Roli 5, Saladini 7, Gasparin 7, Anaekwe 16, Cipolla 5, Preti 13, Raucci 4, Noferini, Wiltshire 21, Kouassi 10, Angarica 2. All.: Dalmonte.
TEMA FAENZA: Riva 3, Stankevicius 13, Sy 2, Bertetti 7, Susanni 12, Rossi 2, Marcucci 3, Di Pizzo 11, Campori 8, Filippozzi ne, Catana, Renzi 2. All.: Pansa.
ARBITRI: Cieri, Alessi e Forconi.
PARZIALI: 27-21, 54-36, 78-52
NOTE: spettatori 200 circa. Uscito per falli: Rossi.
Il 1° Memorial “Claudia Grandi”, in un Pala Marchetti sorprendentemente (per il caldo) quasi pieno, va all’Andrea Costa, che spazza via i Raggisolaris (privi di Romano) per la felicità dei propri tifosi, ben consapevoli comunque di quanto possa risultare illusorio il basket estivo.