Ecco l’Andrea Costa: senza un vero derby ma con ambizioni intatte

Con l’anticipo Legnano-Assigeco Piacenza prende il via, sabato il girone A del campionato di B Nazionale. La grande novità rispetto alla scorsa stagione, oltre all’assenza della retrocessa Virtus Imola, è la divisione delle romagnole con l’Andrea Costa unica al Nord e Faenza-Ravenna al Sud.
I biancorossi sfideranno domenica al Pala Moncada di Agrigento una delle teoriche top quattro del girone: in dubbio il play Manuel Saladini, fermo ieri dopo la botta al quadricipite sinistro subita in amichevole con San Vendemiano (ginocchiata di Magro).
Il girone Nord si presenta estremamente compatto, con la sola Brescia sulla carta sopra la media e l’accoppiata Vicenza-Sangiorgese leggermente sotto. La differenza, insomma, una volta più che mai la faranno i dettagli, specie nelle tantissime partite punto a punto.