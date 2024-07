Colpo Andrea Costa: arriva la guardia Luca Toniato

Gran colpo di mercato in casa biancorossa, con l’Andrea costa che annuncia l’arrivo della guardia Luca Toniato. Questa la nota del club: “Luca Toniato guardia classe ’98, 193 cm e 97 kg, arriva in biancorosso per una stagione da protagonista alla corte di coach Angori. Protagonista di due stagioni (20-21/21-22) alla Libertas , approda ad Imola dopo due stagioni di alto livello a Ruvo di Puglia, dove nell’ultimo campionato viaggiava con 11 punti di media. Dal grande talento ed esplosività, siamo sicuri che farà entusiasmare il pubblico imolese e sarà una pedina importante nel roster di Angori”.

Le prime parole di Toniato in biancorosso: “Sono molto contento ed emozionato di essere un nuovo giocatore dell’Andrea Costa. È un piacere e un onore essere parte di questo progetto e di questa società che vanta un tifo di grandissima passione e altissimo livello. Non vedo l’ora di iniziare”.