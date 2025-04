Chiappelli: “L’Andrea Costa come Cenerentola, senza pressione al ballo”

Gioacchino Chiappelli fotografa alla perfezione lo stato dell’arte per l’Andrea Costa che appena una settimana dopo aver centrato la salvezza matematica, domani a Lumezzane potrebbe addirittura agganciare il 12° posto e quindi i play-in. «A livello fisico stiamo bene - prosegue l’ex giallonero - penso recupereremo pure gli acciaccati Zedda (polso, ndr) e Toniato (schiena, ndr). Siamo più sereni dopo aver battuto Saronno e raggiunto la salvezza. La stanchezza, specie mentale, si fa sentire e siamo un po’ esausti, ma scendiamo sempre in campo per vincere e a Lumezzane ci proveremo eccome. Del resto la nostra qualità dello stare insieme in palestra è costantemente in miglioramento e a tirare i remi in barca non ci pensiamo neanche».

«Mettiamola così. Siamo un po’ come Cenerentola, l’ultima invitata al ballo e in questa corsa ai play-in non sentiamo alcun tipo di pressione. Ci possiamo gustare, insomma, tutta la parte bella e il divertimento di una partita che ci potrebbe regalare la post-season. Sappiamo che Lumezzane scenderà in campo altrettanto motivata e che tutto dipenderà dal risultato della Virtus Imola a Capo d’Orlando».

Nelle ultime settimane l’Andrea Costa ha pure dovuto affrontare la delicata situazione vissuta da Mattia Pavani, operato per la rimozione di un seminoma a un testicolo. «Mattia è stato giustamente riservato su questa cosa e del suo problema ci ha informato coach Vecchi quando non lo abbiamo visto in palestra. Abbiamo rispettato la sua privacy e Mattia sa benissimo che siamo con lui, infatti è venuto a trovarci in palestra già due volte. Siamo un gruppo che sta bene assieme e questo penso sia stato decisivo per farci superare tutte le difficoltà vissute in una stagione lunghissima e faticosa».

Domani infatti, l’Up toccherà le 38 partite stagionali. «La formula con i due gironi da venti squadre è piaciuta, ma si potevano gestire meglio i turni infrasettimanali non due-tre ravvicinati. Del nostro risultato finale sono soddisfatto: vero, siamo partiti bene e avremmo pure potuto fare un pensierino ai play-off, però tra l’infortunio di un uomo chiave come Sanguinetti, quello di Filippini e le tre-quattro partite buttate letteralmente via, la salvezza me la tengo molto molto stretta».