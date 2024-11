«Finalmente sono dalla parte giusta di Imola». E’ bastata questa frase, pronunciata venerdì 13 settembre sul palco di piazza Matteotti alla presentazione ufficiale dell’Andrea Costa, per “riabilitare” Gioacchino Chiappelli agli occhi della tifoseria biancorossa.

Il più ex degli ex, avendo indossato la canotta giallonera appena lo scorso anno, a pochi giorni dal derby stracittadino non ha certo cambiato idea, anzi. «All’Andrea Costa mi sto trovando molto bene sotto ogni aspetto - esordisce il lungo bolognese - quindi sia con l’allenatore, che con i compagni, la società e i tifosi. Ho trovato una dirigenza che cerca di risolvere subito i nostri problemi, per esempio muovendosi celermente per esami, cure e terapie quando mi sono fatto male alla caviglia contro Fiorenzuola. Il dirigente accompagnatore Mario Samachini è davvero un numero uno e con il preparatore atletico Carlo Marani si lavora alla grande. Poi logicamente l’ottimo inizio a livello di risultati condiziona positivamente tutto e tutti, ma la bontà della scelta resta».